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Солнечный монохром: Судзиловская поддержала тренд на желтый вслед за Стриженовой и Утяшевой

Актриса выбрала спортивный костюм с дизайнерским воротником.

Солнечный монохром: Судзиловская поддержала тренд на желтый вслед за Стриженовой и Утяшевой
Олеся Судзиловская. Фото: instagram.com/olesya_sudzilovskaya

Желтый цвет в осенне-зимнем сезоне — в тренде. Наряды в такой цветовой гамме пользуются особой популярностью среди звезд. Ранее в монохромном образе лимонного оттенка на публике появились телеведущая Екатерина Стриженова и экс-гимнастка Ляйсан Утяшева. Теперь же аутфит солнечного оттенка выбрала актриса Олеся Судзиловская.

В своем Instagram она опубликовала снимок, на котором позировала в ярком спортивном костюме с дизайнерским воротником, который может заменить и шарф, и шапку. Кроме того, худи дополнен вместительным карманом-кенгуру.

«Каких-то таких красок хочется, да?» — написала Судзиловская.

Фанаты актрисы оценили ее новый образ.

«Как всегда супер! Солнышко яркое, лучистое! Принцесса», — писали пользователи Сети.

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