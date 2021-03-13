«Пахнуло вечеринками нулевых»: Галкин подловил Элджея без его знаменитых линз в компании с Пугачевой

Максим Галкин на вечеринке в ресторане «Прага» подловил Элджея без его знаменитых линз. Музыкант позировал с бокалом игристого в компании Примадонны. Алла Пугачева обняла певца за плечи, показав ажурные митенки. Лицо и руки мужа Насти Ивлеевой украшали многочисленные татуировки. К слову, среди именитых гостей на празднике в честь 30-летия теледивы появилась и Ксения Собчак. Она в лестных тонах отозвалась о торжестве Ивлеевой, дав понять, что она веселилась от души.

«Ну что, надо сказать я под большим впечатлением от вчерашнего. Я редко куда-то хожу не по работе, потому что все тусовки превратились в одинаковые бессмысленные мероприятия куда ходят «отрабатывать дружбу», а не тусить. А тут благодаря Настюшке прям пахнуло веселыми вечеринками нулевых», — отметила Ксения.

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