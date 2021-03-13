«Перед сном»: Пригожин заснял, как Валерия трогательно пела колыбельную внучке Селин

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин умилил своих поклонников свежим видеороликом. Муж Валерии запечатлел, как певица нежным голосом напевала малышке Селин колыбельную. Фанаты до сих пор не могут поверить, что у эстрадной исполнительницы есть внучка, настолько молодо выглядит артистка. Наследницу звездной чете подарил младший сын Валерии — Арсений и его жена Лиана. Теперь у певицы есть первая внучка. Старшие отпрыски артистки заводить малышей не торопятся.

В кадре видно, как Валерия заботливо укачивает Селин перед сном в люльке, тихонько напевая ей мелодию. А кроха во всю подпевает своей звездной бабушке. Такая картина неимоверно понравилась Иосифу. К слову, Валерия призналась, что полностью одобрила выбор сына Арсения, когда тот познакомил ее с будущей невесткой. Лиана очень понравилась певице. Молодая семья живет душа в душу. Сын артистки не только заботливый муж, но и любящий отец.

«Колыбельная для нашей маленькой Селин от Валерии, попела и поела тоже вместе с Лерой в дуэте. Надо мне тоже воспользоваться такой возможности перед сном», — пошутил Иосиф.

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