По последним трендам: Валерия вышла в свет в черном пиджаке мужского кроя и юбке-макси из серебристых пайеток

Начало весны в столице ознаменовалось грандиозным событием в мире шоу-бизнеса – Филипп Киркоров представил публике свою подопечную Наталью Гордиенко. Она будет представлять на Евровидении Молдову, и знаменитый певец выступил ее продюсером.

На тусовку собрался весь звездный свет. Ани Лорак, Николай Басков, Татьяна Навка, Яна Рудковская и многие другие знаменитости отметились на мероприятии. Среди гостей блистала и певица Валерия в сопровождении мужа Иосифа Пригожина.

Недавно ставшая бабушкой эстрадная дива вышла в свет в стильном прикиде. Она поддержала сразу несколько модных трендов, выбрав пиджак мужского кроя и юбку из крупных серебристых пайеток.

В качестве лампасов по всей длине юбка была декорирована оригинальным принтом. Тем самым, Валерия продемонстрировала безупречный вкус и вновь подтвердила звание одной из самых стильных знаменитостей.

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