«Хочется весны»: Яна Рудковская показала, с чего начинает утро выходного дня

В одной из последних публикаций жены Евгения Плющенко появился кадр обеденного стола семьи фигуристов. Яна Рудковская презентовала завтрак для себя и своих близких.
Знаменитость накрыла на стол. Для утренней трапезы Рудковская выбрала овощной салат, к нему отдельно добавила брокколи. Также Яна отдала предпочтение миндалю, свежей клубнике и голубике. На тарелке с серебристой каймой мама двоих сыновей разместила несколько перепелиных яиц.
Для своего маленького чемпиона — Саши — Яна подбирает сбалансированное питание. Для сытного завтрака Рудковская включила зеленый виноград и чай. К слову, отдельное внимание на столе звездной семьи привлек заварочный чайник. По словам поклонников, он идеально вписался в интерьер. Серебряный, с высоким носиком, он сверкал при дневном свете.
«Доброе утро, рубрика «Мои завтраки». Уже очень хочется весны», — подписала снимок Яна.
«Откуда такой потрясающий завтрак?», «Какие прекрасные тюльпаны! Завтрак среди цветов, что может быть прекраснее», «Как красиво у вас», «Какая красота», — восхитились поклонники Яны в комментариях под фото.