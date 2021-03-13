«Хочется весны»: Яна Рудковская показала, с чего начинает утро выходного дня

46-летняя продюсер включила в свой завтрак орехи и ягоды.

В одной из последних публикаций жены Евгения Плющенко появился кадр обеденного стола семьи фигуристов. Яна Рудковская презентовала завтрак для себя и своих близких.

Знаменитость накрыла на стол. Для утренней трапезы Рудковская выбрала овощной салат, к нему отдельно добавила брокколи. Также Яна отдала предпочтение миндалю, свежей клубнике и голубике. На тарелке с серебристой каймой мама двоих сыновей разместила несколько перепелиных яиц.

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Для своего маленького чемпиона — Саши — Яна подбирает сбалансированное питание. Для сытного завтрака Рудковская включила зеленый виноград и чай. К слову, отдельное внимание на столе звездной семьи привлек заварочный чайник. По словам поклонников, он идеально вписался в интерьер. Серебряный, с высоким носиком, он сверкал при дневном свете.

«Доброе утро, рубрика «Мои завтраки». Уже очень хочется весны», — подписала снимок Яна.

О желании теплой весны на столе Рудковской говорила большая корзина цветов. Знаменитость поставила распустившиеся тюльпаны нежно-сиреневого цвета в центр кулинарного пиршества. «Откуда такой потрясающий завтрак?», «Какие прекрасные тюльпаны! Завтрак среди цветов, что может быть прекраснее», «Как красиво у вас», «Какая красота», — восхитились поклонники Яны в комментариях под фото.

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