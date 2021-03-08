Клубника, виноград и желтые тюльпаны: Рудковская показала праздничный завтрак с блинами

Продюсер отметила 8 Марта и первый день Масленицы.

По традиции Яна Рудковская показывает свои ежедневные завтраки в Instagram. Не стал исключением и праздничный день 8 Марта. Продюсер украсила стол в ярких цветах – зеленый виноград, клубника, йогурт. Не обошлось и без традиционного букета цветов. На этот раз это была ваза с желтыми тюльпанами и ирисами. Не забыла блондинка и о наступлении Масленицы. Поэтому на столе у нее были блины.

«Всех женщин, девушек и девочек с самым весенним праздником! Будьте счастливы и любимы», — написала Рудковская.

Напомним, в начале января Яна отметила свое 46-летие и 14 лет со дня знакомства с Евгением Плющенко. Пара воспитывает сына Сашу, который занимается фигурным катанием и Арсения. Младший наследник звездных родителей появился на свет в прошлом сентябре.

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