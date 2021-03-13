По последней моде: Бузова вслед за Бородиной пополнила гардероб белыми ботинками на грубой подошве

Телеведущая Ксения Бородина неоднократно признавалась – она заядлый шопоголик, которого не смогла усмирить даже самоизоляция и ограничения. Девушка обожает баловать себя новыми вещами – одеждой, обувью, аксессуарами, — и делает это едва ли не каждый день.

Недавно Бородина хвасталась очередной супермодной покупкой – белыми ботинками на грубой подошве Prada. Эта модель так полюбилась моднице, что девушка сначала приобрела черную пару, а затем вернулась за белой. Вслед за ней белые ботинки приглядела и Ольга Бузова, ее соведущая по «ББ шоу».

Бузову нечасто встретишь на шопинге – девушка, в отличие от коллеги, не может себе позволить ежедневно посещать бутики из-за сверхзанятости. Но накануне все-таки заглянула в магазин, где примерила белоснежные ботинки, которые, как оказалось, искала очень давно.

«Я их нашла!» — подписала видео Бузова.

Бузова примерила две пары, между которыми решила выбирать. И остановилась на таких же, как у Бородиной, — на шнуровке и грубой подошве.

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