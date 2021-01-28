«Выгуливаю»: Бородина похвасталась новыми ботинками Prada в белом цвете

Цена на эту люксовую пару составляет 100 тысяч рублей.

Телеведущая Ксения Бородина не скупится на свой гардероб. Девушка обожает шопинг и готова тратить в бутиках баснословные деньги. И накануне отправилась на ночную прогулку по магазинам, после которой, разумеется, без покупок не осталась.

На шопинге Ксения появилась в обновке. И поспешила обратить внимание подписчиков на нее: она похвасталась новой парой белых ботинок Prada – одной из трендовых моделей нынешнего сезона. Бородина приобрела сначала черную модель в начале зимы, но настолько полюбила ее, что купила еще одну монохромную. Похоже, теледива намерена собрать целую коллекцию.

«Выгуливаю», — подписала кадры своих любимых ботинок Бородина.

Телеведущая составила игривый образ с мини-юбкой. Поверх аутфита она накинула серое пальто в рисунок «елочка», а через плечо — трендовую сумочку Dior Saddle.

Смотрите также