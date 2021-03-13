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Леди на стиле: Барановская дополнила небесно-голубой костюм-тройку норковой шубкой в тон

Телеведущая часто выбирает элегантную классику.

Леди на стиле: Барановская дополнила небесно-голубой костюм-тройку норковой шубкой в тон
Юлия Барановская. Фото: Global look press

Телеведущая и шоувумен Юлия Барановская – почитательница классики и элегантности в стиле. Девушка в кадре выбирает деловые платья или костюмы, которые очень идут ей и подчеркивают стройную фигуру. Но в повседневной жизни красавица отдает предпочтение оверсайзу и допускает эксперименты в образа.

Недавно, например, Юлия предстала в колье-ошейнике из желтого металла и крупные серьги в тон. Образ получился необычным, и многие телезрители поспешили восхититься им.

 

Накануне Барановская снова выбрала классику. Беспроигрышный вариант в виде костюма-тройки небесно-голубого оттенка она дополнила норковым манто в тон. Кстати, подобный мех недавно «выгуляла» Алла Пугачева. Ее шубка из голубой норки была с капюшоном, который помог ей утеплиться на улице во время общения с фанатами.

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