Новый стиль: Барановская примерила многослойное колье-ошейник и устроила танцы в восточном стиле

Телеведущая отметилась на одной из звездных вечеринок.

Юлия Барановская обычно предпочитает классические и довольно сдержанные образы, особенно, когда появляется на экранах ТВ. Но в повседневной жизни и особенно весной, когда так хочется перемен, ведущая иногда идет на эксперименты.

Накануне звезда предстала на светской тусовке в необычном для нее образе. Она примерила силуэтное платье с крупными украшениями из золотистого металла — длинные ниспадающие серьги и многослойное колье-ошейник, которое также именуют колларом.

В этом стайле Юлия устроила на вечеринке танцы под колоритные мотивы народов Кавказа, из-за чего ее облик приобрел своеобразный привкус Востока, где дамы часто предпочитают заметные аксессуары. При этом прическа бывшей жены Андрея Аршавина оказалась довольно сдержанной — теледива сделала укладку в виде конского хвоста и приспущенной впереди пряди.

«Это что-то новенькое», «Ах, как весело», «Ну красота ведь», «Какая восточная красавица!» — восхитились луком Барановской пользователи Сети.

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