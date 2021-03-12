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Под зажигательные ритмы: Максим Галкин привел Аллу Пугачеву в ночной клуб

Звездная пара пришла на вечеринку, которую устроила в честь своего 30-летия Настя Ивлеева.

Под зажигательные ритмы: Максим Галкин привел Аллу Пугачеву в ночной клуб
Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: instagram.com/maxgalkinru/

Звездная пара Максим Галкин и Алла Пугачева ведут насыщенную жизнь. Они много времени уделяют воспитанию детей-близнецов Гарри и Лизы и не забывают о том, что время от времени нужно выходить в свет.

В сторис Instagram Максим Галкин показал видео, на котором запечатлел себя и супругу в увеселительном заведении. Свет в зале приглушен, да и музыка играет пока умеренно громко. Но и у Максима, и у Аллы Борисовны настроение уже приподнятое. Оба супруга двигаются в такт ритмичной музыке, правда, при этом сидя за столиком.

Алла Пугачева для похода в заведение вытянула волосы и украсила голову черной шляпкой необычного дизайна. Наряд Примадонна выбрала также в черном тоне. Это блуза, шортики и полупрозрачная юбка.

Как оказалось, Алла Пугачева и Максим Галкин стали гостями грандиозной вечеринки Анастасии Ивлеевой, которая в эту пятницу отмечает свое 30-летие. Помимо Примадонны и ее мужа, на празднике были замечены Ксения Собчак, Даня Милохин, Карина Лазарьянц и другие популярные личности.

Настя Ивлеева, Даня Милохин, Алла Пугачева, Максим Галкин и Ксения Собчак
Настя Ивлеева, Даня Милохин, Алла Пугачева, Максим Галкин и Ксения Собчак. Фото: instagram.com/danya_milokhin/

Стоит отметить, что сама виновница торжества пока не успела похвастаться высокими гостями своего праздника. Зато блогер Даня Милохин уже успел разместить у себя в Instagram снимок, на котором он запечатлен в компании Аллы Борисовны.

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