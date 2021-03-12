«У нас тут такое»: Максим Галкин показал, как Гарри «прокачал» машину прямо в своей комнате в замке

Близнецы Лиза и Гарри, определенно, могут конкурировать по части популярности в соцсети со своими звездными родителями Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным.
Каждое фото и видео с участием семилетних наследников известной пары становится сенсацией.
Наблюдать за тем, как родители общаются с Лизой и Гарри – одно удовольствие. На этот раз Максим Галкин разместил в сторис Instagram видео, которое он снял в комнате сына.
Звездный отец не смог скрыть удивления, когда увидел, что происходит в помещении, принадлежащем Гарри.
«Так, ну покажи. У нас тут такое… Такая мастерская…» — говорит Максим Галкин в кадре.
Рядом с Гарри стоит огромный ящик с инструментами и небольшая игрушечная машинка, снабженная чем-то вроде пропеллера.
«Пап, ты только отойди. Отлетит», — предупреждает Гарри.
Мальчик сумел каким-то хитрым образом приладить к машинке батарейки, которые приводят в движение пропеллер.
«Смотри, я отцепил эту, и она не работает», — деловито объясняет Гарри.
«Класс», — резюмирует звездный отец.
Стоит отметить, что Алла Пугачева и Максим Галкин приучают детей к труду. Гарри помогал папе отремонтировать порожек в одной из комнат, а Лиза – убираться на кухне маме.