«У нас тут такое»: Максим Галкин показал, как Гарри «прокачал» машину прямо в своей комнате в замке

Близнецы Лиза и Гарри, определенно, могут конкурировать по части популярности в соцсети со своими звездными родителями Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным.

Каждое фото и видео с участием семилетних наследников известной пары становится сенсацией.

Наблюдать за тем, как родители общаются с Лизой и Гарри – одно удовольствие. На этот раз Максим Галкин разместил в сторис Instagram видео, которое он снял в комнате сына.

Звездный отец не смог скрыть удивления, когда увидел, что происходит в помещении, принадлежащем Гарри.

«Так, ну покажи. У нас тут такое… Такая мастерская…» — говорит Максим Галкин в кадре.

Рядом с Гарри стоит огромный ящик с инструментами и небольшая игрушечная машинка, снабженная чем-то вроде пропеллера.

«Пап, ты только отойди. Отлетит», — предупреждает Гарри.

Мальчик сумел каким-то хитрым образом приладить к машинке батарейки, которые приводят в движение пропеллер.

«Смотри, я отцепил эту, и она не работает», — деловито объясняет Гарри.

«Класс», — резюмирует звездный отец.

Стоит отметить, что Алла Пугачева и Максим Галкин приучают детей к труду. Гарри помогал папе отремонтировать порожек в одной из комнат, а Лиза – убираться на кухне маме.

Смотрите также