«Перезагрузка всех систем»: Екатерина Андреева запечатлелась на берегу океана в халате

О страсти Екатерины Андреевой к путешествиям известно давно. Телеведущая не упускает возможности выбраться из Москвы, будь то поездка в Санкт-Петербург или на Камчатку. В прошлом году она объездила практически всю восточную часть России, теперь же добралась до заграничных курортов. В своем Instagram ведущая программы «Время» поделилась снимками с Мальдив. Она позировала на берегу моря, облачившись в белый халат.

«Перезагрузка всех систем… Тишина и пустота… Когда мне надо пройти сквозь ненужное и отбросить все лишнее, я приезжаю на этот маленький остров, затерянный в океане», — написала Андреева.

Напомним, что 59-летняя телеведущая замужем за бизнесменом Душаном Перовичем. О личной жизни она рассказывает крайне редко. Известно, что у нее есть дочь от первого брака, Наталья.

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