Всегда стильная: 59-летняя Екатерина Андреева выгуляла самую модную куртку сезона

Как отметила фэшн-эксперт Эвелина Хромченко, модель «авиатор» сейчас находится на острие популярности.

Телеведущая Эвелина Хромченко в программе «Модный приговор» рассказала в преддверии нового сезона, на какую верхнюю одежду этой весной модницам стоит обратить особое внимание. Самой трендовой сегодня является куртка-авиатор – укороченная модель из овчины или эко-кожи, а также любых других материалов.

По рекомендации Хромченко куртку-авиатор приобрела 59-летняя теледива Екатерина Андреева. Звезда экрана всегда старается выглядеть стильно и составляет свои аутфиты в соответствии с модными трендами.

На прогулке Андреева показал себя в серебристой куртке-авиаторе, дополненной вязаной шапкой-бини. Остаться незамеченной в таком модном и ярком прикиде у Андреевой вряд ли получилось.

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