«Купаемся, наслаждаемся друг другом»: молодая жена Ивлева эротично прилегла в бикини на берегу океана

Знаменитый шеф-повар и его избранница проводят медовый месяц на Мальдивах.

Известный шеф-повар Константин Ивлев в День святого Валентина официально вступил в брак со своей избранницей, моделью и журналисткой Лерой Куденковой. Впереди у влюбленных еще пышное торжество, а пока они устроили себе медовый месяц, отправившись на Мальдивы.

Пара проводит время в свое удовольствие, наслаждаясь белым песком мальдивских пляжей, теплым Индийским океаном и друг другом. Лера Куденкова призналась в Instagram, что чувствует себя нереально счастливой.

«Мне еще никогда не было так спокойно, как сейчас! Купаемся, наслаждаемся друг другом! Не теряйте, скоро вернемся!» — написала красотка.

В доказательство Лера разместила фото, на котором выглядит очень безмятежной. Молодая жена Константина Ивлева решила подразнить свою аудиторию снимком, будоражащим воображение.

Загорелая длинноногая красавица возлежит на берегу океана в воде, подставив солнцу свое идеальное тело. Поклонники Валерии пришли в восторг от кадра.

«Грация», «Очень красиво», «Будьте счастливы», «Шикарная Лера», «Русалочка», «Оооо, какая уже черненькая!» — высказываются в Сети.

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