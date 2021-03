Певец The Weeknd решил навсегда байкотировать премию «Грэмми»

Скандал в мире западной музыки: 63-я премия «Грэмми», вручение которой должно состоятся 14 марта 2021 года, проигнорировала канадского певца The Weeknd. Бейонсе получила 9 номинаций, Тейлор Свифт, Дуа Липа и рэпер Родди Рич — по 6, а вот автору безусловного хита 2020 года Blinding Lights ни одной номинации не досталось. Хотя у The Weeknd не одна песня, а весь альбом (After Hours) получился довольно удачным, что показывают рекорды в чартах и восторженные отзывы критиков.

Почему же Эйбела Тесфайе (настоящее имя певца) вот так проигнорировали? Сама звезда считает, что причина в тайных комитетах, которые отбирают артистов для номинаций. Якобы эти люди плохо относятся к цветным музыкантам и мешают им пробиться к награде, а еще приоритет имеют те звезды, кто лично знаком с членами комитетов.

Комментируя ситуацию The New York Times, 31-летний артист заявил, что собирается отныне и впредь байкотировать известную музыкальную премию.

«Из-за секретных комитетов я больше не позволю своему лейблу представлять мою музыку на «Грэмми», — цитирует мужчину издание.

Руководство премии уже несколько лет ведет речь об усовершенствовании принципов выбора артистов, но методы организаторов все еще далеки от совершенства. Это ярко видно на фоне того, что исполнитель, песня которого несколько месяцев звучала «из каждого утюга» не получил ни одно номинации.

