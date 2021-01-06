Музыкальную премию «Грэмми» снова перенесли из-за коронавируса

Вручение музыкальной премии «Грэмми» было запланировано на 31 января. Но организаторам вновь пришлось ее перенести из-за эпидемиологической ситуации в штате Калифорния. Об этом сообщает Rolling Stone. Отмечается, что церемония пройдет 14 марта.

«После тщательных обсуждений с экспертами в области здравоохранения, ведущим и планирующими выступать исполнителями, мы переносим трансляцию 63-й церемонии вручения награды на 14 марта 2021 года», — цитирует организаторов издание.

Список претендентов на заветную статуэтку был опубликован в ноябре прошлого года. Больше всего номинаций у Бейонсе – девять. Также в числе лидеров находятся Дуа Липа, Тейлор Свифт и Родди Рич. У каждого из них по шесть номинаций.

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