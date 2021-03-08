«Азиза приняла близко к сердцу»: поклонники шоу «Маска» раскритиковали певицу после разоблачения

Телезрители считают, что звезде стоило сохранять лицо, а не демонстрировать свое недовольство решением жюри.

Драматичным оказался финал четвертого эфира шоу «Маска», который вышел на телеканале НТВ в минувшее воскресенье, 7 марта.

Номинантами на вылет оказались Розовая Пантера и Пингвин. Голоса жюри разделились поровну, и последнее слово оказалось за председателем Филиппом Киркоровым. Он, как и его коллеги, был уверен, что в костюме Пингвина выступала Анита Цой.

Но когда маска была сорвана, под ней все увидели певицу Азизу. Вокалистка не смогла скрыть своей досады вердиктом Киркорова, а тот принялся извиняться перед Азизой.



Звезда фактически упрекнула жюри в том, что разоблачить решили именно ее, ведь она мечтала дойти хотя бы до полуфинала. Азиза со слезами покинула сцену, даже не исполнив песню в финале, как это делают все участники, с которых снимают маски.

Поведение Азизы осудили ее некоторые звездные коллеги и поклонники проекта. В Сети горячо обсуждают демарш певицы, говоря, что ей не стоило так реагировать – ведь это всего лишь шоу, игра.

«Азиза приняла близко к сердцу. Мне жалко ее было, когда она заплакала. Но это же игра, шоу и так серьезно отнестись ко всему. Я у телевизора онемела, как и в телевизоре на секунду онемели все. Но потом, спасибо, спасли ситуацию», «Осадок испорченного вечера. Не имеет права профессионал так себя вести. Шоу — это праздник, и нужно соответствовать формату», — высказываются в Сети.

Смотрите также