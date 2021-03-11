«Выглядите потрясающе»: невестка Валерии в бикини похвасталась стройной фигурой

Младший сын Валерии Арсений Шульгин и его жена Лиана подарили артистке внучку. Девочка, которую назвали Селин, родилась 1 января этого года. Ранее молодые родители объяснили, что имя наследницы выбрали путем сложения слогов своих имен. Спустя два месяца после рождения малышки супруги отправились отдыхать в Дубай.

В своем Instagram Лиана поделилась снимками, на которых позировала в черном бикини. Она заметила, что не использовала никакие фоторедакторы.

«Фото… как есть. Как же важно любить и принимать себя, жить в гармонии с собой! Даже с полосочкой на животе, даже +5 см в талии», — написала Шульгина.

Фанаты девушки отметили, что молодая мама выглядит прекрасно.

«Выглядите потрясающе! Кукла! Вау! Огонь!» — писали пользователи Сети.

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