Лиана Шульгина поддержала тренд на эко-шубы

Жена молодого предпринимателя Арсения Шульгина вслед за моделью Анастасией Решетовой и телеведущей Региной Тодоренко примерила шубку из искусственного меха. Лиана Шульгина поделилась фотографией нового модного образа в Stories личного аккаунта.

Девушка недавно стала матерью. Шульгина родила в первый день 2021 года малышку Селин. Напомним, такое необычное имя родители девочки придумали благодаря сложению первых слогов своих собственных имен. После вписки из роддома Лиана активно публикует кадры с прогулок вместе с мамой, сестрой и дочерью. Однако молодой мамочке иногда хочется уделить время и себе любимой. Тогда на помощь знаменитости приходит ее муж Арсений. Так, пока Шульгин нянчится с крошечной Селин, его избранница собралась на встречу с подругами.

Отметим, что для выхода девушка выбрала песочную водолазку с фирменным дизайном одного из самых дорогих модных брендов и зауженные джинсы из синего денима. Поверх водолазки Лиана надела полушубок. Примечательно, что меховое изделие не было выполнено в одном цвете. Ярко-голубые полоски украшали манжеты и воротник куртки. Также знаменитость дополнила образ сумкой Louis Vuitton на золотой цепочке.

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