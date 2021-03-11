«Никогда не выходит из моды»: сменившая имидж Судзиловская показала трендовую челку

На телеканале ТНТ стартовал новый сериал «Девушки с Макаровым» с Олесей Судзиловской в одной из главных ролей. Специально для проекта знаменитая блондинка поменяла имидж. Девушка рассказала, что со стилистом решила отстричь челку и не прогадала.

«Я решила посмотреть, каково место челки в новом сезоне… И что оказалось! Все сайты, все издания только и говорят о наимоднейшем тренде — челке. О том, что такая форма стрижки подходит к любому типу лица, к любому времени года, никогда не выходит из моды, и абсолютно точно, (без экстремального вмешательства в Ваш образ, поднимет Вам настроение!», — рассказала красавица.

Трендовую челку Судзиловская уложила по-разному и показала, как сильно меняется внешность с этими вариантами. Девушка осталась довольна преображением и посоветовала поклонницам обратить внимание на этот вид весеннего преображения.

К слову, многие звезды ради роли в проекте готовы на кардинальное преображение. К примеру, Кристина Асмус заявляла, что побреется хоть налысо, если кино того стоит. И не так давно подкрепила свои слова действиями. Нет, волосы у нее остались на месте, а вот цвет кардинально поменялся – из нежной блондинки Асмус впервые перекрасилась в жгучую брюнетку.

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