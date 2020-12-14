Большие перемены: к новому цвету волос Асмус сделала короткую стрижку с челкой

32-летняя звезда сериала «Интерны» и нашумевшего фильма «Текст» Кристина Асмус кардинально сменила имидж. От ее образа нежной блондинки, который запомнился многочисленной армии поклонников, не осталось и следа. Девушка впервые покрасила волосы в черно-синий цвет.

Оказалось, что ее сподвигли для такого решительного шага не перемены в личной жизни. Новая внешность понадобилась звезда для роли, и ради нее она не только превратилась в брюнетку, но и коротко постригла локоны и сделала челку.

«Ну чтоооооооо? Как вам?», — показала конечный результат преображения Асмус.

Поклонники поспешили высказать свое мнение. По традиции, они разделились на тех, кому очень понравилась новая внешность звезды, и тех, кто начал критиковать Асмус.

«Хорошо», «Глаза выразительнее», «Не очень», «На Милу Йовович похожа», «Лучше бы парик выдали на роль. Блонд идет больше и длина не ваша», «Мне нравится новый образ роковой женщины!», «Какая же ты стала стильная и дерзкая», — пишут в комментариях.

К слову, Кристина Асмус однажды признавалась, что ради хорошей роли готова даже обриться налысо.

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