«В рабочий полдень»: Максим Виторган запечатлел сына Платона во время занятий на Мальдивах

Четырехлетний малыш отдыхает в райском месте с папой и его избранницей Нино Нинидзе

Максим Виторган и Нино Нинидзе почти сразу после поездки на Байкал устремились на Мальдивы.

В жаркую страну пара взяла с собой наследников от предыдущих отношений. Вместе с Нино на острова в Индийском океане полетел ее пятилетний сын Саша от брака с Кириллом Плетневым. А Ксения Собчак доверила бывшему мужу сына Платона.

Максим Виторган и во время каникул следит за тем, чтобы четырехлетний наследник находился в тонусе. Актер поделился в Instagram фото, на котором запечатлел, как Платон занимается сидя за столом.

Перед мальчиком папки, пенал, карандаш и стирательная резинка. В панорамное окно открывается вид на бассейн. Но Платон, вместо того, чтобы окунаться в прохладной воде, выполняет задание папы.

«В рабочий полдень… Мальдивы Мальдивами, а занятия по расписанию. Здесь, конечно, непросто себя заставить, но надо. И не только себя», — подписал кадр Максим Виторган.

Подписчики умилились силе воле маленького мальчика, занятого важным делом.

«Какие молодцы родители», «А Платоша – чудо-ребенок», «Ох, уж этот блондинчик, так хочется чаще его видеть, прелестный мальчуган», «Платон, конечно, красит собою Мальдивы!» — восторгаются в Сети.

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