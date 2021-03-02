«Опять начал гулять»: Алана Мамаева показала девушку, с которой ей изменяет муж

Новый громкий скандал назревает в семье футболиста Павла Мамаева, известного не только победами на поле, но и изменами жене и драками в заведениях общепита.

Алане Мамаевой доброжелатели сообщили о новом адюльтере супруга. Павел Мамаев сейчас находится на сборах в Испании в составе футбольного клуба «Ростов». И вот там-то, как рассказали Алане, он не смог устоять перед очаровательной брюнеткой.

Алане Мамаевой слили номер телефона девушки, с которой закрутил интрижку футболист, и фото ее документа.

«Кто-нибудь знает этого человека?» — пытается выяснить через Instagram Алана Мамаева.

Жена футболиста в шоке от происходящего и на эмоциях решила не скрывать от подписчиков измену мужа.

«Итог. Мой муж опять начал гулять. И думал, что в Испании никто не узнает. У меня все», — написала Алана в Instagram.

Напомним, что модель уже уличала мужа в похождениях с красотками.

В 2018 году Алана рассказывала в Сети, что Павел изменяет ей, в то время как она поддерживает его в судебных разбирательствах из-за избиения высокопоставленного чиновника. Тогла Алана простила неверного мужа.

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