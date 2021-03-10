«Увидим нашего сыночка»: беременной Насте Паршиной из «Дома-2» назначили дату операции

Бывшие участники проекта «Дом-2» Никита Уманский и Настя Паршина со дня на день станут родителями. Для Анастасии это первый ребенок, для Никиты — второй: у мужчины есть маленький сын.

Состояние беременной Насти Паршиной таково, что врачи пришли к выводу: первенец блондинки должен появиться на свет при помощи кесарева сечения. Дату операции уже назначили — семнадцатое марта.

«Мы так долго ждали, гадали, и вот известна точная дата, когда мы, наконец, увидим нашего сыночка! Если, конечно, он сам не захочет встретиться пораньше», — поделился в Instagram Никита Уманский.

Сейчас будущие родители находятся в финальной стадии подготовки к появлению новорожденного на свет. Дедлайн определен, и теперь все должно пойти по плану.

Никита Уманский признался, что они с Настей очень волнуются. Поклонники пары тут же поддержали их.

«Какое же это огромное счастье», «Все будет хорошо. Не волнуйтесь», «У меня три КС, и ничего, сейчас все хорошо. Да, страшно, но когда я увидела своего ребеночка, все тут же забывается, главное, чтобы с ним все было хорошо и чтобы услышать его голос», — высказались в Сети.

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