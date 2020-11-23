«Свадьбы не будет»: Никита Уманский из «Дома-2» объявил о разрыве с беременной невестой

Участник проекта «Дом-2» Никита Уманский объявил в Instagram, что разорвал отношения со своей беременной невестой Настей Паршиной, которая ждет от него сына.

Будущий отец признался, что он и его избранница больше не вместе. Никита Уманский добавил, что он и Настя Паршина все еще любят друг друга, но неразрешимые противоречия мешают им договориться и достичь компромисса.

«Мы просто слишком упертые и не можем уступить друг другу в некоторых моментах», — объяснил поклонникам Никита Уманский.

Впрочем, свой пост он завершил довольно оптимистичным высказыванием о том, что они с Анастасией Паршиной, возможно, сядут за стол переговоров. Но пока об этом говорить еще рано, поскольку страсти не остыли.

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Напомним, Никита Уманский и Настя Паршина — одна из самых красивых и столь же нестабильных пар проекта. С того момента, как Настя поняла, что она беременна и Никита сделал ей предложение, отношения между ними испортились. На протяжении последних трех месяцев Никита и Настя только и делают, что высказывают друг другу претензии.

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