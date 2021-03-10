«Розовая Пантера реально бесит»: зрители «Маски» гадают, кого из участников разоблачат в ближайшем эфире шоу

Поклонники проекта озвучили, кто, по их мнению, должен его покинуть.

На телеканале НТВ с большим успехом идет второй сезон самого охраняемого шоу «Маска». Позади уже четыре эфира проекта, события каждого из которых горячо обсуждаются в Сети поклонниками программы.

Шоу уже покинули четыре участника: Светлана Хоркина, выступавшая в костюме Черной Пантеры, Иосиф Пригожин — Ананас и певица Азиза — Пингвин.

А в Сети бушуют споры о том, кто же из масок уйдет в ближайшее воскресенье.

«Как думаете, какая маска будет следующей?» — поинтересовались создатели шоу у его поклонников в официальном аккаунте проекта в Instagram.

Подавляющее большинство телезрителей высказывается о том, что в ближайшее воскресенье шоу должны покинуть Розовая Пантера или Банан.

«Розовая Пантера, на выход», «Розовая Пантера или Банан. Почему-то кажется, что в Пантере Бузова», «Надеюсь, Пантера, затем Единорог и Солнце. Остальные мне все нравятся!», «Розовая Пантера реально бесит! Слезу пускает, чтобы судей разжалобить!», «Выкиньте эту Пантеру. Ну, вообще никакая. И Буйнова — тоже!» — высказались в Сети.

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