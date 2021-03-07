«У меня нет слов»: стало известно, кто выступал в костюме Пингвина на шоу «Маска»

Драматичной оказалась развязка шоу «Маска», вышедшего в эфир в воскресенье, 7 марта, на телеканале НТВ. Председатель жюри проекта Филипп Киркоров не смог скрыть своего разочарования, когда увидел, кто выступал в костюме Пингвина.

Три участника были номинированы на разоблачение зрителями в студии шоу – Розовая Пантера, Банан и Пингвин. С минимальным отрывом голосов от вылета с проекта был спасен Банан.

Далее свои мнения высказывали судьи – их голоса разделились поровну, и последнее слово осталось за председателем жюри Филиппом Киркоровым.

«Снимай маску, Пиня, оголяйся», — почти без колебаний заявил поп-король.

Все члены жюри, кроме Тимура Родригеза были уверены – под маской Пингвина выступает Анита Цой. Родригез же настаивал на своей первоначальной версии – певица Азиза.

Ну а когда Пингвин разоблачился, все просто остолбенели. На сцене стояла расстроенная певица Азиза.

«Прости, — обратился к ней Филипп Киркоров. — Я не прощу себе этого никогда. Ну как это может быть? Ну, хоть кто-нибудь бы намекнул. Это невозможно… Ну как так. Я представляю, что она могла бы делать дальше в этом проекте. У меня нет слов…»

Филипп Киркоров был очень расстроен своим же решением. Азиза начала плакать и объяснила, почему она в предыдущем выпуске выходила на сцену с яйцом.

«Это яйцо – мое дитятко. Моя мечта была дойти до конца этого проекта, но она не сбылась», — вытирая слезы, Азиза ушла со сцены.

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