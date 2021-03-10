Акцент на талию: Асмус в мерцающем платье на запах повеселилась в ресторане

Кристина Асмус предстала в одном из московских ресторанов в компании коллег. Артисты организовали вечеринку в честь окончания съемок фильма «Декабрь».

«Это фильм о последних днях жизни Сергея Есенина. Самый сложный и масштабный проект! Таких еще никто не снимал. И скоро вы узнаете почему… Несмотря на обилие графики, сотни актеров и несколько часов материала, фильм выйдет уже в этом году! Нечеловеческое спасибо и низкий поклон каждому на этом фото и всем, кто причастен к созданию фильма! Вы — гениальная команда и счастье быть ее маленькой частью», — рассказала звезда «Текста».

В заведении экс-жена Гарика Харламова появилась в мерцающем платье с А-образным силуэтом. Наряд звезда выбрала в оттенке свежей травы. Его модель на запах хорошо подчеркивала тонкую талию Кристины Асмус.

Ранее о способности таких моделей формировать женственную фигуру рассказывал Александр Васильев на шоу «Модный приговор». Он заметил, что платья на запах очень нравятся мужчинам.

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