Что известно о певице Маниже, которая едет на «Евровидение-2021» от России
Видео
«Жизнь других» в Сан-Марино: все о кулинарии, пенсиях и казино
Жанна Бадоева
Звездный гость

Акцент на талию: Асмус в мерцающем платье на запах повеселилась в ресторане

Актриса отметила с коллегами окончание съемок фильма «Декабрь».

Акцент на талию: Асмус в мерцающем платье на запах повеселилась в ресторане
Кристина Асмус. Фото: instagram.com/asmuskristina/

Кристина Асмус предстала в одном из московских ресторанов в компании коллег. Артисты организовали вечеринку в честь окончания съемок фильма «Декабрь».

«Это фильм о последних днях жизни Сергея Есенина. Самый сложный и масштабный проект!  Таких еще никто не снимал. И скоро вы узнаете почему… Несмотря на обилие графики, сотни актеров и несколько часов материала, фильм выйдет уже в этом году! Нечеловеческое спасибо и низкий поклон каждому на этом фото и всем, кто причастен к созданию фильма! Вы — гениальная команда и счастье быть ее маленькой частью», — рассказала звезда «Текста».

В заведении экс-жена Гарика Харламова появилась в мерцающем платье с А-образным силуэтом. Наряд звезда выбрала в оттенке свежей травы. Его модель на запах хорошо подчеркивала тонкую талию Кристины Асмус.

Ранее о способности таких моделей формировать женственную фигуру рассказывал Александр Васильев на шоу «Модный приговор». Он заметил, что платья на запах очень нравятся мужчинам.

Смотрите также

Тэги

Александр ВасильевКристина АсмусКристина Асмус фотоМодный приговор