«Шпионю одним глазком»: Наталья Водянова украдкой сняла играющего на рояле Антуана Арно

Звезда мировых подиумов и общественный деятель Наталья Водянова счастлива во втором браке с французским миллионером Антуаном Арно.

В сентябре прошлого года влюбленные официально стали мужем и женой, зарегистрировав отношения в мэрии Парижа. А до этого Арно и Водянова несколько лет жили в гражданском браке, что не помешало им обзавестись двумя сыновьями. Еще троих наследников Наталья Водянова родила в браке с английским аристократом Джастином Портманом.

Модель обожает своего второго мужа и гордится его талантами. В Instagram звезда поделилась видео, которое записала в том время, когда ее супруг Антуан Арно музицировал в гостиной за роялем.

«Шпионю одним глазком», — подписала Наталья Водянова ролик.

В кадре запечатлен Антуан Арно, увлеченно исполняющий красивую мелодию. Как позже сообщила Наталья, отвечая на вопросы подписчиков, это произведение американского композитора Кита Джарретта — первая часть концерта «Брегенц».

Поклонники Водяновой поблагодарили ее за удовольствие насладиться красивой музыкой и талантливым исполнением.

«Бальзам для ушей», «Как прекрасно, когда живая музыка дома!», «Как красиво! И очень романтично», «Это волшебно», — высказались в Сети.

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