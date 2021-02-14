«Люблю так сильно»: Водянова в платье-халате с цветочным принтом запечатлелась с мужем-миллионером

В День святого Валентина знаменитости массово делятся в соцсетях совместными снимками со своими вторыми половинками, признаваясь им в любви.

Звезда мировых подиумов Наталья Водянова в этот день посвятила несколько проникновенных строк своему супругу Антуану Арно, написав их в Instagram. Нежное признание звезда сопроводила галереей трогательных снимков, на которых запечатлена вместе с любимым мужем.

«Моя сестра запечатлела этот момент, который, как мне кажется, говорит громче слов. Люблю тебя так сильно, что это больно, мой вечный Валентин», — написала Наталья Водянова.

Супруги на всех снимках выглядят очень естественными и невероятно счастливыми. На что обратила внимание аудитория Натальи Водяновой.

«Приятно смотреть на вас. Особенно впечатлило полное отсутствие настройки кадра и естественность всех фотографий», «Такие трогательные оба», «Какие классные. Любви на долгие годы», — высказываются в Сети.

Напомним, что 38-летняя Наталья Водянова и 42-летний Антуан Арно официально стали супругами в сентябре прошлого года. Пара зарегистрировала брак в мэрии Парижа.

У Натальи и Антуана два сына, еще троих детей модель родила в браке с английским аристократом Джастином Портманом.

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