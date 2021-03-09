«Мотивируют, вдохновляют»: Ольга Бузова полюбовалась на беременных женщин

Звезда дала понять, что немного завидует будущим и молодым мамам.

Одна из самых популярных девушек страны — Ольга Бузова — в начале январе отметила 35-летие. К своему возрасту звезда многое успела сделать, она востребована, успешна и богата.

Огорчает Ольгу лишь одно обстоятельство: она пока не стала мамой. О том, что она любит детей и мечтает обзавестись своими, Бузова периодически признается публично.

На своей страничке в Instagram звезда разместила очень позитивные и вдохновляющие кадры, на которых запечатлены две подруги. Девушки сняли красивый ролик, находясь на приличном сроке беременности, а затем в тех же образах позировали уже со своими малышами.

«Лучшие подружки, всю беременность живот к животу!» — прокомментировала Ольга Бузова кадры.

Теледива призналась, что готова любоваться позитивными моментами бесконечно.

«Очень позитивные, душевные мамочки. Прям в кайф… Мотивируют, вдохновляют!» — призналась поющая телеведущая.

Подписчики звезды признались, что и их вдохновили красивые молодые мамы.

«Обожаю беременных! И сама обожаю быть беременной! Поэтому беременна 4-й раз уже. Привет из Калифорнии», «Катя и Лиза! Их часто принимают за сестер», «Я давно на них подписана. Очень классные девчонки», — высказываются в Сети.

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