Ольга Бузова считает, что Дарья Палей увела у нее Давида Манукяна

Недавно на личной странице артистки Ольги Бузовой появился скриншот с профиля танцовщицы Дарьи Полей. Бывшая девушка шоумена Давида Манукяна сообщила, что партнерша музыканта по танцам скрыла свой блог от Ольги.

Бузова неожиданно заинтересовалась личной жизнью участницы шоу «Танцы со звездами» Дарьи Палей. Однако телеведущая ничего не смогла узнать из аккаунта танцовщицы в социальной сети.

Все дело в том, что Палей давно закинула Бузову в блок.

«Как циклично, все шлюхи, которые спят с моими мужчинами, меня блокируют», — написала Ольга в Stories личного профиля.

Так девушка намекнула и на Анастасию Костенко, которую поклонники Ольги обвиняют в разрыве отношений футболиста Дмитрия Тарасова и Бузовой.

После того, как Бузова и ее недавний бойфренд шоумен Давид Манукян заявили о расставании, многие фанаты блогера и певицы заподозрили артиста в измене. А сейчас Ольга сама признала, что думает так же.

Напомним, первоначальная причина разрыва близкого общения Бузовой и Манукяна заключалась в том, что Давид поднимал руку на Ольгу. Об этом телеведущая рассказывала в личном микроблоге.

Смотрите также: