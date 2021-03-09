«Моя жизнь»: Ирина Пингвинова из «Дома-2» запечатлелась с маленькой дочкой

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Ирина Пингвинова одна растит дочку Милану. С отцом девочки Димой Чайковым Ира рассталась, когда до рождения наследницы оставались считанные дни.

По словам молодой мамы, сейчас ни Дмитрий, ни его родители не проявляют интереса к маленькой Милане. Между тем девочке в конце февраля исполнилось уже три месяца.

Ирина Пингвинова пока не показывает лица Миланы поклонникам и довольно редко в принципе делится ее снимками в Instagram.

В этот вторник, 9 марта, молодая мама все же решилась показать малышку. Ирина запечатлелась вместе с дочкой и поделилась кадром с подписчиками.

«Моя жизнь», — подписала экс-участница трогательный снимок.

В кадре Ира Пингвинова целует пальчики на крохотной ручке Миланы. Лица девочки на фото не видно, очевидно, молодая мама пока не готова показывать дочку.

Поклонники Иры Пингвиной пришли в умиление, увидев трогательный снимок брюнетки и ее наследницы.

«Такая большая уже ляля, здоровья вам!», «Маленькая леди», «Лапочка», «Какая милота», — высказываются в Сети.

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