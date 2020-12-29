«Звездочка, кошечка»: Пингвинова из «Дома-2» рассекретила имя маленькой дочери

29 ноября участница «Дома-2» Ирина Пингвинова впервые стала мамой. В одной из клиник Подмосковья появилась на свет ее доченька. Так что, в этот вторник брюнетка отмечает первый день рождения малышки и месяц своего материнства.

Ну а поклонников Ирина Пингвинова порадовала тем, что рассекретила имя дочери. Ира и отец девочки Дима Чайков решили назвать свою наследницу красивым именем – Милана.

Молодая мама рассказала об этом в Instagram.

«Звездочка, кошечка, моя любимая, единственная доченька Милана», — написала Ирина Пингвинова.

Пост Ирина сопроводила невероятно трогательным видео, на котором запечатлен трепетный момент ее первой встречи с дочкой. Сразу после появления девочки на свет акушерка передала малышку маме.

«Доченька моя», — с улыбкой говорит Ирина, глядя на крошку.

Напомним, что в недавнем интервью участница проекта «Дом-2» признавалась, что беременность и материнство полностью изменили ее менталитет. Теперь Ирина совершенно по-другому расставляет приоритеты.

Личная жизнь отошла на второй план. После расставания с отцом дочери Димой Чайковым Ира пока не готова не то, что строить новые отношения, но даже и говорить о них.

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