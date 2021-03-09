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«Ты и так необыкновенной красоты»: Пелагея запечатлела на видео, как ее дочка наносит макияж

Четырехлетняя Таисия демонстрирует задатки визажиста.

«Ты и так необыкновенной красоты»: Пелагея запечатлела на видео, как ее дочка наносит макияж
Пелагея с дочкой Таисией. Фото: instagram.com/pelageya_insta/

Известная певица Пелагея обожает маленькую дочку Тасю, которую родила в браке с хоккеистом Иваном Телегиным. Малышка растет очень смышленой девочкой и к своим четырем годам обладает многими полезными навыками.

Звездная мама в Instagram продемонстрировала, что умеет делать ее наследница. Пелагея поделилась видео, на котором запечатлено, как Таисия наносит макияж, танцует и осваивает кондитерское искусство.

На первых кадрах маленькая Таисия держит в руках спонж.

«Что ты хотела сделать?» — спрашивает девочку за кадром, вероятно, ее бабушка.

«Глазки себе накрасить, чтобы я была красивая», — объясняет малышка.

«Да ты и так необыкновенной красоты», — отвечает ей женский голос.

Но Таисия сумела убедить взрослых, что макияж ей необходим, и на следующих кадрах девочка предстает уже с палеткой теней. Довольно уверенно крошка с помощью аппликатора наносит тени на веки. Выбор Таисии пал на голубой цвет.

Подписчики Пелагеи пришли в восторг, увидев эти кадры.

«Это не ребенок, нет. Это чудо с косичками, которое хочется смотреть и слушать. Вы счастливая мама с такой дочкой», «Обожаю эту девочку, такая милая, красивая!», «Ой, ну красавица, а как она тени накладывает – супер. Хочу такую внучку», — восхищаются Таисией поклонники.

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