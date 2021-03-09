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«Какой эротичный наклон!»: Александрова засветила пышную грудь в эластичном бикини без пуш-ап

Поклонники актрисы обсуждают секси-фото актрисы, сделанное в отпуске.

«Какой эротичный наклон!»: Александрова засветила пышную грудь в эластичном бикини без пуш-ап
Марина Александрова. Фото: Global look press

В Сети поклонники актрисы Марины Александровой бурно обсуждают ее фото, сделанное некогда в отпуске. В кадре красивая брюнетка запечатлелась в эластичном бикини цвета неба. При этом звезда «Екатерины» приняла секси-позу, которая продемонстрировала ее наливную грудь во всей красе.

Марина Александрова.
Марина Александрова. Фото: instagram.com/mar_alexandrova/

«Вы очень красиво выглядите, просто супер», «Вы прекрасны! Вы олицетворяете женскую красоту», «Аппетитная», «Какой эротичный наклон!», «Красотища», «Сексуальная женщина», «Боже, какие виды просто роскошь», «Отпад, завидую вашему мужу», — прокомментировали снимок пользователи Сети.

К слову, Марина замужем уже второй раз. Она состоит в официальных отношениях с режиссером Андреем Болтенко. Пара воспитывает сына Андрея и дочь Катю. С 2008 по 2010 год артистка была супругой актера Ивана Стебунова. В настоящий момент он женат на банковской служащей Елене Власовой.

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