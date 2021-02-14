Двое в стильных шарфах: Александрова в День Валентина поделилась редким кадром с мужем

Актриса не афиширует личную жизнь и старается не светить супруга на публике.

38-летняя исполнительница главной роли в сериале «Екатерина» Марина Александрова в честь Дня святого Валентина обнародовала редкий кадр с мужем. Звезда не любит публиковать в личном блоге фотографии из своей частной жизни, поэтому ее супруга режиссера Андрея Болтенко можно увидеть в Instagram артистки крайне редко.

Любимицы российской публики не стала писать о своих чувствах к мужу, а просто выставила фото, которое говорит, пожалуй, больше любых слов. В кадре пара выглядит счастливой, излучая искренние чувства друг к другу.

Отметим, что чета воспитывает сына Андрея и дочь Катю. Для Марины Александровой это второй брак, с 2008 по 2010 год она была замужем за актером Иваном Стебуновым. В настоящий момент он женат на банковской служащей Елене Власовой.

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