«У меня душа кричит»: подруга Фриске умоляет Шепелева помириться с ее родителями ради Платона

Певица Наталья Власова уверена, что шоумен с годами будет жалеть о том, что не давал сыну общаться с бабушкой и дедушкой по маме.

Летом этого года исполнится шесть лет, как не стало известной певицы Жанны Фриске. Почти все это время родители звезды, умершей от опухоли головного мозга, не могут увидеться со своим единственным внуком Платоном.

Папа мальчика Дмитрий Шепелев препятствует общению ребенка с бабушкой, дедушкой, родной тетей, сестрой Жанны Натальей и с крестной мамой Ольгой Орловой.

И никто не в силах повлиять на мнение отца, который, вероятно, считает, что сыну лучше не знать родственников по линии мамы. Подруга Жанны Фриске, певица Наталья Власова, известная благодаря своему хиту «Я у твоих ног», призналась, что ее очень расстраивает вся эту ситуация.

«Знаете, у меня душа кричит каждый раз, когда я слышу об этом. Платон — это единственная кровиночка, которая осталась на земле после Жанны. У него должны быть и папа, и бабушка, и дедушка…» — сказала Наталья Власова.

Она призвала родных Платона помириться ради счастливого будущего мальчика и заявила, что со временем Дмитрий Шепелев может пожалеть о своем решении, но изменить уже ничего будет нельзя.

«Я уверена, пройдут годы, и Дмитрий, когда сам станет дедушкой, будет дико жалеть обо всем, но уже будет поздно. К сожалению, так устроена жизнь: понимание приходит, когда момент уже упущен…» — поделилась Наталья Власова в интервью изданию «Комсомольская правда».

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