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Будут пытаться продать онлайн: что ждет платье Фриске, которое никто не купил за сто тысяч рублей

На благотворительном аукционе не нашлось желающих выложить кругленькую сумму.

Будут пытаться продать онлайн: что ждет платье Фриске, которое никто не купил за сто тысяч рублей
Жанна Фриске. Фото: Globallookpress.com

Платье певицы Жанны Фриске, которая ушла из жизни в 2015 году, не удалось продать на благотворительном аукционе в Красногорске. Напомним, что именно в этом наряде она блистала на красной дорожке премии MTV в 2008 году. Судя по всему, цена в сто тысяч рублей для гостей аукциона оказалась слишком высока. Теперь наряд будут стараться продать онлайн. Сестра исполнительницы Наталья присутствовала вместе со своим отцом на мероприятии.

Наталья Фриске
Наталья Фриске. Фото: Михаил Фролов/КП

«Жанна всегда с нами рядом, мы это чувствуем. Я до сих пор помню тот день, когда она вышла в этом платье на красную ковровую дорожку. Она мне звонила, рассказывала, как все прошло. В тот момент Жанна была очень красивая — роскошные золотистые волосы на одно плечо и золотое платье».

Наталья Фриске

По словам Натальи Фриске, платье Жанны хранилось у нее дома. Она перевезла его из Майами вместе с другими вещами сестры, сообщает «Комсомольская правда».

Отметим, что после смерти певицы ее родные разругались с телеведущим Дмитрием Шепелевым. Он уже несколько лет не дает им видеться со своим сыном Платоном.

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