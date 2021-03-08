«Теперь цветы дарить буду я»: вдова Грачевского отмечает первое 8 Марта без любимого мужа

Вдова покойного создателя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская 8 Марта предпочла компаниям и походам в ресторан с подругами общество сына. Молодая женщина проводит этот день вдвоем с Филиппом, которому ровно через месяц исполнится год.

Екатерина Белоцерковская поделилась в сторис Instagram кадрами, на которых запечатлено, как она играет с малышом.

«Наше 8 Марта на двоих!» — подписала Екатерина кадры.

Впервые этот праздник молодая женщина проводит без любимого мужа Бориса Грачевского, скончавшегося без малого два месяца назад от последствий коронавируса.

Екатерина дала понять, что ей невероятно больно осознавать, что настала ее очередь дарить цветы покойному мужу.

«Теперь цветы дарить буду я. Спасибо за сына. Люблю», — написала она в сторис Instagram.

больше по теме Роз стало еще больше: вдова Грачевского посетила его могилу на сороковой день после смерти Екатерина Белоцерковская отмечает скорбную дату.

Екатерина Белоцерковская, действительно, очень часто ходит на могилу Бориса Грачевского на Троекуровском кладбище и следит за тем, чтобы там всегда были живые цветы.

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