«Спасибо за цветочки»: вдова Грачевского похвасталась шикарными букетами от поклонников

Приближающий праздник, который обожает подавляющее большинство женщин, 8 Марта, вдова Бориса Грачевского будет отмечать в непривычной для нее атмосфере.

На этот раз она не услышит нежных слов и комплиментов от любимого мужчины и не получит от него в подарок цветов.

Понимая, как Екатерине будет тяжело в этот день, поклонники 36-летней женщины сделали все возможное, чтобы ей было не так больно.

Вдова Бориса Грачевского в канун праздника получила несколько букетов цветов. Екатерина Белоцерковская показала в сторис Instagram целую импровизированную оранжерею в ее доме. Вазами с гиацинтами, тюльпанами, розами уставлен весь стол в гостиной.

«Спасибо за цветочки», — написала вдова Бориса Грачевского в Instagram.

Судя по всему, она очень вдохновлена подарками и получает невероятное удовольствие, любуясь букетами.

больше по теме Роз стало еще больше: вдова Грачевского посетила его могилу на сороковой день после смерти Екатерина Белоцерковская отмечает скорбную дату.

Напомним, создатель «Ералаша» Борис Грачевский скончался 14 января этого года от осложнений, вызванных коронавирусом. Худруку был 71 год, у него остались молодая жена и сын Филипп, которому в апреле исполнится год.

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