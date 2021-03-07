«Спасибо за цветочки»: вдова Грачевского похвасталась шикарными букетами от поклонников

Приближающий праздник, который обожает подавляющее большинство женщин, 8 Марта, вдова Бориса Грачевского будет отмечать в непривычной для нее атмосфере.
На этот раз она не услышит нежных слов и комплиментов от любимого мужчины и не получит от него в подарок цветов.
Понимая, как Екатерине будет тяжело в этот день, поклонники 36-летней женщины сделали все возможное, чтобы ей было не так больно.
Вдова Бориса Грачевского в канун праздника получила несколько букетов цветов. Екатерина Белоцерковская показала в сторис Instagram целую импровизированную оранжерею в ее доме. Вазами с гиацинтами, тюльпанами, розами уставлен весь стол в гостиной.
«Спасибо за цветочки», — написала вдова Бориса Грачевского в Instagram.
Судя по всему, она очень вдохновлена подарками и получает невероятное удовольствие, любуясь букетами.
Напомним, создатель «Ералаша» Борис Грачевский скончался 14 января этого года от осложнений, вызванных коронавирусом. Худруку был 71 год, у него остались молодая жена и сын Филипп, которому в апреле исполнится год.