Не шоу, а драма: ведущий «Маски» назвал поведение рассекреченного Пингвина шокирующим

Накануне на телеканале НТВ в шоу «Маска» сняли гриф секретности с еще одного участника. В костюме Пингвина оказалась певица Азиза, и это смог угадать лишь один член жюри, Тимур Родригез. Все остальные были уверены, что там Анита Цой.

За первым шоком последовал второй. Сняв маску, Азиза не проронила ни слова. Жюри столкнулись с немым укором и холодным каменным лицом артистки. Филиппу Киркорову стало явно не по себе, что он принял такое решение – рассекретить Пингвина. И поспешил извиниться.

Неловкость ситуации почувствовали все. О том, что никто не ожидал столь драматичной сцены в финале, свидетельствует замешательство жюри, а также объяснение ведущего шоу Вячеслава Макарова. Шоумен вышел в «прямой эфир» своего Instagram сразу же после окончания выпуска.

«Все были удивлены такой эмоции. Потому что когда открываешь маску, всегда видишь человека радостного, счастливого, потому что это шоу, конечно же, про позитив, про радость, про угар, про безумнейшее веселье, и, честно, от такой реакции были в шоке все, абсолютно все, даже операторы, мне кажется, в нашей студии обалдели», — признал Макаров.

Атмосфера, которая повисла в воздухе в этот момент, была нестандартная, признал ведущий. Он добавил, что понимает артистку в маске, ведь обида была написана у нее на лице, и она объяснила – ее цель была дойти до финала, и покидать проект так рано в ее планы не входило.

Кстати, поведение Азизы осудили многие телезрители, а также знаменитый муж Анны Нетребко, оперный певец Юсиф Эйвазов.

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