«Они теперь вместе навсегда»: Мария Миронова поделилась редким свадебным фото молодых родителей

Недавно Мария Миронова похоронила маму Екатерину Градову. Она умерла от инсульта на 75-м году жизни. В браке с Андреем Мироновым она была всего три года. Накануне, 7 марта, ему исполнилось бы 80 лет. О дне рождения отца Мария решила напомнить своим подписчикам. В Instagram она опубликовала свадебный снимок родителей.

«Они теперь вместе молодые и красивые навсегда», — подписала фото Миронова.

Фанаты актрисы отреагировали на публикацию.

«Какие красивые! Великолепное фото! Светлая память!», — писали пользователи Сети.

Напомним, Андрей Миронов умер в возрасте 46 лет 6 августа 1987 года. В том же году на экраны вышел фильм, в котором актер сыграл свою последнюю роль – «Человек с бульвара Капуцинов».

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