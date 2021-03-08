От всей души: Павел Деревянко обнажился ради поздравления с 8 Марта

В Международный женский день прекрасная половина человечества принимает поздравления. Все мужское внимание направлено на любимых, родных, знакомых или уважаемых ими дам. Буквально в полночь свою жену поспешил одарить подарками футболист Дмитрий Тарасов. Он вручил Анастасии Костенко роскошный букет тюльпанов и обновку из ЦУМа.

Актер Павел Деревянко, который не так давно развелся с женой и пребывает в почти холостом статусе (если не считать его появления на «Золотом орле» с эффектной блондинкой Аленой Ивановой), позволил себе пикантную шалость. 8 Марта звезда сериала «Домашний арест» обратился ко всем женщинам с пылкой речью, сопроводив ее пикантным кадром.

«Жизни без Вас не мыслю, о Восхитительные!! Будьте всегда Красивые, Нежные, Ироничные и Женственные! А, мы рядом! Ваши мужчины. ps. Фото шуточное из серии — Шукаю тэбэ», — обратился к дамам Деревянко.

На фото Деревянко позирует в чем мать родила. Сначала по фото непонятно, лицом или спиной к камере стоит актер. Но ступни подсказывают правильный ответ. Однако, сердечки поклонниц в комментариях от этого не перестают трепетать меньше.

«Пашуль, прекрасное! Умеешь порадовать девочек», «В т эт поздравление!!! это вам не картинка с цветочками из интернета! Вот все бы так! Спасибо! Сразу видно, поздравление от души!», «Вау, вот это шикарный вид на море», «Ах, спасибо, Павел!! Волшебное поздравление!!!», «Прелесть!», — пишут поклонницы.

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