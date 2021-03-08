«Мой волшебник!»: Костенко похвасталась подарками от Тарасова на 8 Марта

В первые минуты наступившего праздника, 8 Марта, модель Анастасия Костенко получила поздравления и подарки от мужа, футболиста Дмитрия Тарасова. Они женаты уже три года и все это время демонстрируют поклонникам настоящую семейную идиллию.

Костенко похвасталась подарками от мужа в своем микроблоге. Он подарил ей огромный букет тюльпанов и обновку из ЦУМа.

«Мой волшебник @tarasov23. Спасибо тебе за все! С какой внимательностью и трепетом ты относишься к каждому празднику! Даже я не такая! P.S. С Праздником, девчонки! Всем вам любви и внимания со стороны ваших мужчин», — написала модель.

Девушка позировала на полу, взяв цветы в руку и поставив заветный пакетик рядом. Поклонники поспешили поздравить модель и отметили в комментариях:

«С праздником!!!Вы достойны этих цветов!!!», «Красотка», «С праздником!», — пишут люди.

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