«Звонили люди, завладевшие моим телефоном»: Вике Боне угрожают слить ее личные фото

Бывшая участница проекта «Дом-2» Виктория Боня списывает на весеннее обострение все, что происходит вокруг ее персоны в последние дни. То к ней домой наведался какой-то назойливый поклонник под видом доставщика еды, то звонят незнакомцы и угрожают слить в Сеть ее интимные фото и видео, если она им не заплатит.

«Сегодня мне звонили люди, которые завладели моим старым телефоном. Я пока еще даже не понимаю, когда и где это произошло, — поделилась Виктория Боня в сторис Instagram. — Требуют от меня деньги. Но я знаю, что у меня ничего такого неприличного в телефонах нет. Но частная переписка, частные фотографии есть».

Звезда обратилась к злоумышленникам, заявив, что не собирается отдавать им деньги, поскольку озвученными ими суммами не располагает. В случае, если ее частная жизнь станет достоянием общественности, Вика Боня готова действовать в рамках закона. Она дала понять, что тех, кто нарушит ее личное пространство, будет ждать наказание.

«Те миллионы, которые вы просите, у меня их нет, и деньги нам с потолка не падают. Люди, очнитесь. Никаких денег я платить не собираюсь», — заключила Боня.

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