«Грубо говоря, это был контракт»: Боня раскрыла подноготную отношений Шейк и Роналду

Как отметила модель, для выравнивая имиджа спортсмен должен всегда иметь семью.

Популярная телеведущая и бывшая звезда проекта «Дом-2» Виктория Боня заявила, что у модели Ирины Шейк и футболиста сборной Португалии и туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду был заключен контракт во время совместной жизни. По словам Бони, у нее был разговор с людьми, которые лично знают звезд, и они подтвердили, что у модели и спортсмена была некая договоренность.

«Грубо говоря, это был контракт. Для выравнивания имиджа спортсмен должен иметь семью. Это важно! В Европе это очень нужно. И Ирина была хорошей партией. Я думаю, они оба выиграли от этого».

Виктория Боня

Как отметила Виктория Боня, позже у нее состоялось общение с Ириной Шейк. Правда, контракт с Криштиану Роналду они не обсуждали, а разговаривали друг с другом на другие темы, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Криштиану Роналду и Ирина Шейк были вместе на протяжении пяти лет. Их роман завершился в 2015 году.

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