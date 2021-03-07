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Пьеха или Соколовский: жюри шоу «Маска» пытается вывести Крокодила на чистую воду

Мнения судей проекта разделились.

Пьеха или Соколовский: жюри шоу «Маска» пытается вывести Крокодила на чистую воду
Под маской Крокодила может выступать Пьеха или Соколовский. Фото: телеканал НТВ

В это воскресенье, 7 марта, канал НТВ показал четвертый выпуск второго сезона самого охраняемого проекта «Маска». Из четырнадцати участников осталось двенадцать, по итогам предыдущих программ из шоу выбыли Черная Пантера и Ананас. Под этими масками выступали Светлана Хоркина и Иосиф Пригожин.


В каждом выпуске судьи пытаются разоблачить героев, выступающих под разными масками.
Огромное впечатление на членов жюри произвело выступление участника в костюме Крокодила. Он исполнил хит Владимира Преснякова «Странник».

Тимур Родригез и Александр Ревва считают, что под маской Крокодила прячется Влад Соколовский.

«Тот же тембр голоса, исполнено красиво, романтично любвеобильным Владом», — высказался Тимур Родригез.

Крокодил - Пьеха или Соколовский
В этом выпуске шоу Крокодил исполнил песню «Странник». Фото: кадр шоу «Маска»

А вот певица Валерия это мнение не разделяет. Звезда полагает, что Крокодил – это некогда выступавший с ней в дуэте Стас Пьеха. Ее мнение разделил председатель жюри Филипп Киркоров.

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