Видеорецепт для мужчин: готовим праздничный ужин к 8 Марта
Видео
Объемные рукава, трикотаж и кожа: модные платья на весну-2021
Видео

Банан или Розовая пантера? Кто может покинуть шоу «Маска» 7 марта

Читатели Teleprogramma.pro выдвинули свои версии развития событий на проекте.

Банан или Розовая пантера? Кто может покинуть шоу «Маска» 7 марта
Банан и точка! Кто покинет шоу «Маска» 7 марта. Фото: НТВ

7 марта на НТВ выходит четвертый выпуск популярного шоу «Маска». По традиции, мы проводим опрос среди читателей Teleprogramma.pro, чтобы узнать, кто, по их мнению, покинет проект на этот раз.

Участие в шоу уже прекратили Светлана Хоркина и Иосиф Пригожин. Первая скрывалась в костюме Черной Пантеры, второй был Ананасом. Кто же теперь кандидат на вылет?

По версии наших читателей, высоки шансы покинуть шоу у Банана. Ему отдали голоса 45% респондентов.

Второе место у Розовой Пантеры (15% голосов), а третье у Неваляшки – 10%.

Шоу «Маска»
Розовая Пантера, шоу «Маска». Фото: НТВ

По 5% получили сразу несколько масок: Белый Орел, Змея, Заяц, Единорог, Носорог.

Еще столько же написали свой вариант развития событий. По их мнению покинет шоу никто иной, как Пингвин.

Только Солнце имеет иммунитет, ему не предсказывают скорый вылет из шоу «Маска».

Голосование
Кто покинет шоу «Маска» 7 марта? Фото: Teleprogramma.pro

А как думаете вы, кто покинет проект на этот раз?

Шоу  на НТВ 7 марта в 21:20.

Смотрите также

Тэги

«Маска-2»Иосиф ПригожинНТВСветлана Хоркина